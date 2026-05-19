Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:36, 19 мая 2026Бывший СССР

ВС России отразили наступление ВСУ в ДНР

ВС России отразили наступление ВСУ у Новопавловки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России отразили наступление 42-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новопавловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Уточняется, что в попытке наступления участвовали бронетранспортер MaxxPro и два мотоцикла.

«Бойцы группировки "Центр" уничтожили технику и личный состав врага ударами FPV-дронов», — говорится в сообщении.

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. 19 января Минобороны сообщило о переходе под контроль Вооруженных сил России населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики. Полное освобождение ДНР — одна из целей СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главнокомандующий ВСУ отреагировал на слухи о готовящейся атаке с территории Белоруссии

    Вэнс сделал новое заявление об отправке американских военных в Польшу

    Зеленский утвердил планы дальнобойности на июнь

    «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии

    ВС России отразили наступление ВСУ в ДНР

    Английский клуб исключили из плей-офф за выход в АПЛ из-за шпионажа

    Подозреваемого в убийстве отца сына основателя Mango отпустили под залог

    Эрдоган призвал фон дер Ляйен надавить на Израиль

    Нанесен ракетный удар по нефтегазовой инфраструктуре на севере Украины

    Небензя заявил о невозможности ООН урегулировать украинский конфликт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok