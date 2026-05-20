Два самолета-заправщика столкнулись в небе

The Atlantic: В небе над Ираком столкнулись два американских самолета-заправщика

Два самолета-заправщика KC-135 Соединенных Штатов Америки (США) столкнулись в небе над Ираком еще 12 марта, погибли шесть человек. Об этом пишет издание The Atlantic.

Пентагон тогда заявлял о полете самолетов в дружественном воздушном пространстве и вражеского огня по судам не было.

Однако, как утверждают авторы материала, первоначальные данные разведки говорили об обратном — был зафиксирован огонь противовоздушно обороны (ПВО) проиранских группировок в районе происшествия.

По версии издания, пилоты могли совершить маневр уклонения, но военное руководство США сочло все сообщения об этом ошибочными.

Расследование происшествия, вероятнее всего, приведет к выводу о том, что причиной стала предотвратимая ошибка пилотов, заключили авторы статьи.

