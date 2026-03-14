В крушении самолета-танкера США в Ираке увидели катастрофическую деталь

РИА Новости: Разбившийся американский самолет-заправщик КС-135 был без парашютов

Разбившийся на западе Ирака американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker оказался не оборудован парашютами или системой катапультирования. На это обратил внимание журналист РИА Новости при изучении материалов американских военно-воздушных сил.

Изначально экипаж имел на борту парашюты, но в 2008 году Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов решили отказаться от их использования. Военные сделали вывод о том, что вероятность успешного покидания воздушного судна является крайне малой. Ко всему прочему, поддержание парашютов в рабочем состоянии потребовало бы регулярных проверок, спецоборудования и дополнительной подготовки членов экипажа.

В связи с этим американские военные утверждали, что наличие парашютов на борту практически не повышает безопасность.

Если говорить о системе катапультирования, то она никогда не устанавливалась на заправщик, потому что машины подобного класса технически не приспособлены к размещению такой системы. Корреспонденты российского агентства обратились в Пентагон, где не стали конкретно отвечать на вопрос о спасательном оборудовании на борту KC-135R. Обращение переадресовали в Центральное командование ВС США. Там запрос не прокомментировали.

Ранее генерал-майор авиации Владимир Попов высказал мнение о том, что иранские военные могли случайно сбить самолет-заправщик KC-135, который поразили над территорией Западного Ирака.

Гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что американский самолет-заправщик KC-135 уничтожили ракетой. Никому из членов экипажа выжить не удалось.

