Раскрыта неожиданная причина крушения самолета-танкера США

Генерал-майор Попов: Иран случайно сбил американский самолет-заправщик КС-135

Иранские военные могли случайно сбить самолет-заправщик KC-135, который поразили над территорией Западного Ирака. Своими версиями произошедшего в беседе с журналистами «МК» поделился генерал-майор авиации Владимир Попов.

По оценке военного эксперта, Иран мог запустить небольшое количество дронов самолетного типа в количестве 15-20 штук. «Полетели и случайно попали в эту зону дозаправки. Обнаружить их локаторами систем ПВО и систем обеспечения навигации на борту заправщика и истребителей невозможно», — объяснил Попов, отметив, что такие мелкие цели просто становятся невидимыми.

«Лет 20, а то и все 25 такого не было, чтобы в одной операции сразу потерять два заправщика. Это катастрофа», — подчеркнул Попов. Он не исключил, что летчики стали маневрировать, а столкновение могли спровоцировать именно заправлявшиеся самолеты. Генерал-майор указал, что при учете примерного количества способных к бою американских самолетов такого типа, произошедшее в Ираке станет для военно-воздушных сил США большим уроном.

Ранее иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что американский самолет-заправщик KC-135 был поражен ракетой. Никому из членов экипажа выжить не удалось. В инциденте также участвовал второй самолет, который был поврежден, но смог приземлиться.