Охранники Пашиняна силой увели с митинга критиковавшего его пенсионера

Охранники премьера Армении Пашиняна увели с митинга кричавшего ему пенсионера
Марина Совина (ночной редактор)
Никол Пашинян. Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил сотрудников полиции и службы безопасности удалить с его предвыборного митинга в городе Спитаке пожилого мужчину, который выразил недовольство политикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Ишханутюн».

Позднее пенсионер сообщил, что его внук погиб в 2023 году из-за пожара в казарме в селе Азат. Пенсионер обвинил в гибели родственника Пашиняна и его окружение.

Ранее армянские СМИ опубликовали видео перепалки Пашиняна с женщиной, которая обвинила лидера Армении в разрушении страны. «Высказалась? Теперь слушай, слушай ответ. Во-первых, скажи спасибо, что сейчас в ближайшем туалете тебе не сломали голову», — ответил Пашинян. В российском МИД подчеркнули, что поведение премьера Армении является отражением европейских ценностей, к которым так стремится Ереван.

