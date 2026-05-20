Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:18, 20 мая 2026Мир

США захотели сократить численность доступных НАТО во время конфликтов сил

Reuters: США хотят сократить численность сил, доступных НАТО во время кризисов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует на этой неделе сообщить партнерам по Североатлантическому альянсу о сокращении объема военных сил, которые Соединенные Штаты могли бы задействовать для помощи европейским странам НАТО в случае крупного кризиса. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о так называемой Модели сил НАТО, в рамках которой страны-члены определяют резерв имеющихся подразделений, предназначенных для применения во время конфликта или любого другого серьезного кризиса (например, военного нападения на государство альянса).

Точный состав этих сил держится в строжайшей тайне, однако Пентагон принял решение значительно сократить участие США, заявили собеседники, пожелавшие остаться анонимными.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не сокращали свой военный контингент в Польше, а лишь отложили отправку подразделения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пособники террористов». Разведка заявила о планах ВСУ атаковать Россию с территории Латвии. Что на это ответили Рига и Киев?

    Уличные бандиты расправились с 13-летним футбольным вундеркиндом

    Россиянам посоветовала несколько рабочих способов уснуть после пробуждения среди ночи

    Звезда «Уральских пельменей» пожаловалась на невозможность встать из-за боли в спине

    Вирусолог высказался о ввозе Эболы в Россию

    Кандидатуру Стубба на роль переговорщика с Россией раскритиковали

    Россия и США обсудили пилотный вариант возобновления студенческих обменов

    В МИД рассказали о новом коварном плане Запада в отношении России

    Раскрыты причины популярности Японии у российских туристов

    США захотели сократить численность доступных НАТО во время конфликтов сил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok