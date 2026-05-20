Россиянам посоветовала несколько рабочих способов уснуть после пробуждения среди ночи

Психолог Зинатуллина: Техника «4-7-8» помогает расслабиться и быстро уснуть

Психолог Азалия Зинатуллина рассказала, как быстро уснуть после пробуждения среди ночи. Несколько рабочих способов сделать это она посоветовала россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

По словам психолога, одной из самых эффективных считается техника дыхания «4-7-8». Она предполагает вдох на четыре счета, задержку дыхания на семь и медленный выдох на восемь. Зинатуллина пояснила, что длинный выдох помогает организму переключиться из состояния напряжения в режим отдыха.

Чтобы расслабиться, можно также медленно считать от 100 до одного. Психолог уточнила, что эту технику нужно совмещать с дыхательной практикой: на 100 нужно сделать вдох, на 99 выход, а затем повторят этот цикл.

Еще одним хорошим способом уснуть Зинатуллина назвала последовательную мышечную релаксацию. По ее словам, метод основан на постепенном расслаблении разных частей тела: лица, шеи, плеч, рук, живота и ног. «Часто мы не замечаем, как спим с зажатой челюстью или приподнятым плечом, что тоже негативно сказывается на организме и качестве сна», — объяснила Зинатуллина.

При навязчивых мыслях специалистка посоветовала мысленно переноситься в спокойное и безопасное место или вспоминать приятные события. Кроме того, она рекомендовала не включать ночью свет, не брать телефон и не смотреть на часы, так как это усиливает бодрствование и мешает организму снова погрузиться в сон.

Ранее доцент кафедры радиологии Колумбийского университета (США) Цзюньхао Вэнь раскрыл факторы сна, которые могут ускорять старение. Вэнь объяснил, что на здоровье негативно влияет не только недостаток сна, но и его избыток.