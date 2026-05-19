Пентагон: Переговоры зашли в тупик из-за отказа Зеленского уступить территории

Переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта не приносят результата из-за президента Владимира Зеленского, считает разведывательное управление Пентагона. Его позиция по вопросу территорий мешает прогрессу, говорится в докладе генерального инспектора ведомства конгрессу США.

«Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории. Переговоры оставались в тупике из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности», — уточняется в документах. В итоге даже встречи на высоком уровне не привели к прекращению огня или мирной сделке.