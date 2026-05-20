Стесняющимся использовать грязные слова во время секса людям дали простой совет

Сексолог Ана Паула Насименто дала простой совет людям, которые хотят использовать грязные слова во время секса, но по тем или иным причинам стесняются это делать. Ее рекомендацию приводит издание Metropoles.

Насименто посоветовала использовать так называемую «лестницу интенсивности», то есть говорить во время секса сначала мягкие слова, а потом переходить ко все более грубым. Например, можно начать с комплиментов. Для этого подойдет фраза «какой восхитительный поцелуй», отметила специалистка.

Затем стоит перейти к описанию чувств, которые вызывает партнер, добавила она. Так, можно произнести фразу «ты меня возбуждаешь». Следующий этап — побуждать партнера к действию такими словами, как «продолжай» или «еще». Кроме того, можно описывать свои телесные ощущения. Постепенно фразы должны становиться все более откровенными, пока пара не дойдет до того предела, который она сама себе установила, пояснила Насименто.

