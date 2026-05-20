06:02, 20 мая 2026

Названы самые частые ошибки во время секса с презервативом

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Специалист по сексуальному здоровью Сара Уитберн и сексолог Исайя Маккими рассказали о типичных промахах при использовании презервативов, а также назвали способы их избежать. Их слова приводит издание Vice.

По словам Уитберн, многие ошибки связаны с неправильным использованием или спешкой. Чаще всего люди надевают презерватив слишком поздно, используют неподходящий размер или забывают оставить пространство на кончике. Также распространены ситуации, когда изделие используют не по инструкции или с неподходящей смазкой.

Специалисты отметили, что такие ошибки могут снижать защиту и повышать риск разрыва или соскальзывания. В результате возрастает вероятность нежелательной беременности и передачи инфекций. «Главная проблема в том, что люди часто уверены, что делают все правильно, хотя на деле допускают базовые ошибки», — заявила Уитберн.

Чтобы избежать ошибок, Маккими посоветовала заранее проверять срок годности, подбирать подходящий размер и использовать презерватив с самого начала контакта. Также важно аккуратно открывать упаковку и не использовать острые предметы, чтобы не повредить материал.

Ранее сексолог Олеся Мелехина рассказала, при какой продолжительности полового акта эякуляция считается преждевременной. По ее словам, с точки зрения медицины, этот показатель составляет одну минуту и меньше.

