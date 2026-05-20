06:39, 20 мая 2026

В ДНР девятилетняя девочка заклинила башню танка ВСУ

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В Артемовске Донецкой народной республики (ДНР) девятилетняя девочка заклинила башню танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал отец ребенка в беседе с ТАСС.

«Напротив нашего дома украинские военные ставили танки. И поскольку это происходило очень часто, мы все равно разговаривали, входили в доверие. И дочь попросилась залезть в танк», — рассказал мужчина.

Сама девочка добавила, что не помнит технических деталей, однако башню танка удалось заклинить. После этого боевая машина выехала на задание, где ее подбили.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что пророссийское подполье в Херсоне методично ведет работу по ослаблению ВСУ.

