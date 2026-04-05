Сальдо: Подполье методично ослабляет ВСУ в Херсоне

Пророссийское подполье в Херсоне методично ведет работу по ослаблению Вооруженных сил Украины (ВСУ), что поможет Российской армии вернуть город под свой контроль. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

«Вопреки всем репрессиям и карательным мерам со стороны ВСУ, в Херсоне продолжает действовать пророссийское подполье, успешно деморализуя противника», — подчеркнул Сальдо.

Ранее в подполье сообщили, что в Херсоне ТЦК мобилизовали волонтеров Красного Креста Украины.