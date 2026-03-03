ТАСС: В Херсоне ТЦК мобилизовали волонтеров Красного Креста Украины

В подконтрольном Киеву Херсоне сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизовали волонтеров Красного Креста Украины. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителей пророссийского подполья.

«24 февраля тэцэкашники наведались в региональное отделение общества Красного Креста Украины (...) Троих волонтеров прямо (в здании ТЦК) признали годными к прохождению военной службы и направили в одну из учебных частей в Николаевской области», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники ТЦК забрали всех волонтеров в возрасте от 18 до 24 лет.

Представитель подполья добавил, что украинские военкомы активно устраивают засады на мужчин в подъездах жилых домов.

Ранее координатор подполья Сергей Лебедев сообщил, что не менее 50 бойцов, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, уничтожены ударом по гостинице «Украина» в центре Сум.