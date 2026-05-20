Россиянам назвали симптомы лихорадки Эбола

Врач Онищенко: Эбола начинается с высокой температуры, слабости и мышечных болей

Лихорадка Эбола начинается с высокой температуры, слабости и мышечных болей, обратил внимание врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. В беседе с «Лентой.ру» он уточнил, что после появляется диарея, боли в животе и сухой кашель, приводящий к обезвоживанию организма.

По словам врача, примерно у половины заболевших возникает геморрагическая сыпь и кровотечения из десен и носа. Постепенно отказывают печень и почки. Инкубационный период, напомнил он, составляет от двух до 21 дня.

Чтобы избежать завоза инфекции в Россию, Онищенко призвал отказаться от поездок в страны Западной Африки, где сохраняются природные очаги заболевания. В первую очередь это Гвинея, Нигерия, Сенегал и Конго.

«Самый простой завоз — это сесть в самолет и приехать», — подчеркнул академик. Он напомнил, что случаи заболевания уже фиксировались за пределами Африки — в США, Великобритании, Испании, Мали и Италии.

Ранее стало известно, что Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой. «Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования», — говорится в сообщении.

