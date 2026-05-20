Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 20 мая 2026Наука и техника

В основном боевом вертолете США нашли проблему

Defense One: В вертолетах AH-64E Армии США нашли проблему с трансмиссией
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: IMAGO / Matrix Images / Lee Kitae / Globallookpress.com

Серьезную проблему с трансмиссией обнаружили в вертолетах AH-64E Apache, которые остаются основными боевыми вертолетами Армии США. Она касается всего парка винтокрылых машин, пишет Defense One.

Армейское расследование показало, что в трансмиссиях некоторых AH-64E может произойти отказ, который приведет в потере привода хвостового редуктора. В соответствующих документах отметили, что проблема может затрагивать все вертолеты серии AH-64E. Отмечается, что военным порекомендовали приостановить эксплуатацию AH-64E с улучшенной системой привода до получения дополнительных указаний.

Руководство армии подтвердило проведение расследования, но отказалось сообщить, когда нашли проблему и сколько вертолетов она затронула. При этом в компании Boeing, которая выпускает Apache, отказались от комментариев.

Материалы по теме:
Закаленные в боях. Как в России создают лучшие в мире вертолеты
Закаленные в боях.Как в России создают лучшие в мире вертолеты
26 сентября 2023
Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache
Проклятие команчиПочему США ищут замену легендарному вертолету Apache
6 марта 2020

В публикации напомнили, что за последние три месяца произошло минимум три инцидента с участием Apache. В марте новейший AH-64E разбился в ходе тренировочного полета, а в апреле Apache совершил аварийную посадку из-за проблем в полете. В том же месяце еще один вертолет разбился в ходе технического вылета.

В феврале издание TWZ писало, что AH-64 получат специальные пушечные снаряды для борьбы с малоразмерными дронами. Боеприпасы калибра 30 миллиметров оснащены неконтактным взрывателем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пособники террористов». Разведка заявила о планах ВСУ атаковать Россию с территории Латвии. Что на это ответили Рига и Киев?

    Шура назвал лучшего из современного поколения артистов

    США раскрыли ущерб от войны с Ираном

    В основном боевом вертолете США нашли проблему

    В России высказались о продолжении диалога с США

    Евросоюз призвали признать исключительность Украины

    Доктор Мясников назвал снижающий уровень холестерина продукт

    В Польше обвинили Зеленского в жалобах и требовании денег

    В российском регионе сбили БПЛА

    Любовники случайно занялись сексом на глазах у сотен человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok