В основном боевом вертолете США нашли проблему

Defense One: В вертолетах AH-64E Армии США нашли проблему с трансмиссией

Серьезную проблему с трансмиссией обнаружили в вертолетах AH-64E Apache, которые остаются основными боевыми вертолетами Армии США. Она касается всего парка винтокрылых машин, пишет Defense One.

Армейское расследование показало, что в трансмиссиях некоторых AH-64E может произойти отказ, который приведет в потере привода хвостового редуктора. В соответствующих документах отметили, что проблема может затрагивать все вертолеты серии AH-64E. Отмечается, что военным порекомендовали приостановить эксплуатацию AH-64E с улучшенной системой привода до получения дополнительных указаний.

Руководство армии подтвердило проведение расследования, но отказалось сообщить, когда нашли проблему и сколько вертолетов она затронула. При этом в компании Boeing, которая выпускает Apache, отказались от комментариев.

В публикации напомнили, что за последние три месяца произошло минимум три инцидента с участием Apache. В марте новейший AH-64E разбился в ходе тренировочного полета, а в апреле Apache совершил аварийную посадку из-за проблем в полете. В том же месяце еще один вертолет разбился в ходе технического вылета.

В феврале издание TWZ писало, что AH-64 получат специальные пушечные снаряды для борьбы с малоразмерными дронами. Боеприпасы калибра 30 миллиметров оснащены неконтактным взрывателем.