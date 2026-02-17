Реклама

Наука и техника
16:40, 17 февраля 2026Наука и техника

Американские «Апачи» получат антидроновые снаряды

TWZ: Американские вертолеты AH-64 получат антидроновые снаряды APEX
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images

Американские ударные вертолеты AH-64 Apache («Апач») получат специальные пушечные снаряды для борьбы с малоразмерными дронами. Об этом пишет TWZ.

В декабре на полигоне армии США Юма в штате Аризона провели испытательные стрельбы. Вертолеты применяли снаряды с неконтактным взрывателем XM1225 Aviation Proximity Explosive (APEX) калибра 30х113 миллиметров для поражения беспилотных мишеней.

Боеприпасы с дистанционным подрывом срабатывают при приближении к объекту, образуя облако осколков. Это позволяет эффективно поражать малоразмерные цели. «Это крайне важно для поражения дронов, поскольку они представляют собой небольшие, независимо движущиеся цели, а пушка Apache с монокулярным прицелом по точности не является снайперской винтовкой», — говорится в публикации.

Помимо дронов, новые снаряды смогут эффективно поражать небольшие надводные объекты, небронированную технику и живую силу противника.

Вертолеты AH-64 оснащены автоматической пушкой M230 калибра 30 миллиметров. Скорострельность орудия составляет 600-650 выстрелов в минуту. В боекомплект M230 изначально входили обычные осколочно-фугасные и бронебойно-кумулятивные снаряды.

Ранее в феврале стало известно, что госкорпорация «Ростех» разработала 30-миллиметровый снаряд с дистанционно управляемым взрывателем. Изделие предназначено для стрельбы из пушек 2А42.

    Обсудить
