Наука и техника
16:23, 5 февраля 2026

«Ростех» разработал антидроновый снаряд с дистанционным подрывом

«Ростех» создал антидроновый 30-миллиметровый снаряд с дистанционным подрывом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Специалисты госкорпорации «Ростех» создали снаряд калибра 30 миллиметров с дистанционно управляемым взрывателем, который позволит эффективно поражать дроны. Изделие представят на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии, сообщили в госкорпорации.

Боеприпас предназначен для стрельбы из автоматических пушек 2А42. Такие орудия, в частности, устанавливают на боевые машины десанта БМД-2, машины пехоты БМП-2, боевые машины поддержки танков (БМПТ) и различные вертолеты, включая ударные Ми-28НМ и Ка-52М. Новая разработка, которая несет шрапнельный заряд, повысит вероятность поражения малоразмерных дронов и барражирующих боеприпасов.

«Прицельный комплекс рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва в зависимости от траектории полета цели, что позволяет достать дрон шрапнелью. Ввод времени для детонации происходит автоматически по оптической линии», — сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

В октябре стало известно, что российский боевой модуль «Спица», который устанавливают на бронеавтомобили, превратили в средство борьбы с дронами. Комплекс вооружения на стационарной позиции позволит прикрывать важные объекты от дронов.

