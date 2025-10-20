Наука и техника
Российскую «Спицу» превратят в «убийцу дронов»

В России представили боевой модуль «Спица» в антидроновом исполнении
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Российский боевой модуль «Спица», который устанавливают на бронеавтомобили, превратили в средство борьбы с дронами. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Модуль в антидроновом исполнении представили заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. «Убийцу беспилотников» разместили на стационарной позиции. Такая «Спица» может прикрывать важные объекты от налетов беспилотников.

Модуль БМ-30-Д «Спица» (32В01) разработали специалисты ЦНИИ «Буревестник» для бронеавтомобиля КамАЗ-43269 «Выстрел». Облегченную версию комплекса устанавливают на защищенные машины «Тайфун-ВДВ». В арсенал модуля входит автоматическая пушка калибра 30 миллиметров, пулемет и автоматический гранатомет. «Спица» получила современный прицел с лазерным дальномером и тепловизионным каналом.

Ранее в сентябре стало известно, что российские морпехи применили установленный на берегу боевой модуль «Бережок» для уничтожения безэкипажного катера на учениях «Запад-2025».

