Киркоров ответил согласием на одну просьбу Шуры

Киркоров разрешил Шуре исполнять на концертах свою песню «Струны»

Российский эстрадный певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) в интервью РИА Новости рассказал о положительном ответе певца Филиппа Киркорова на одну его просьбу после шоу «Суперстар. Битва сезонов».

Шура спел на шоу песню Киркорова «Струны» и сильно полюбил эту композицию, несмотря на то, что ее исполнение далось ему сложнее всего.

«Киркоров у меня потом уточнил, сам ли я выбрал эту композицию. Да, сам. Он удивился, потому что это был саундтрек для фильма, и Филипп не поет ее на своих шоу. А я попросил разрешение исполнять ее на своих концертах. И он позволил!», — рассказал Шура.

Шура также подчеркнул, что всегда отправляет отчисления в Российское авторское общество (РАО) и авторы получают роялти.

Ранее Шура поделился мнением о современной музыкальной сцене и назвал лучших молодых артистов.