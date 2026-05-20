Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
06:47, 20 мая 2026Культура

Киркоров ответил согласием на одну просьбу Шуры

Киркоров разрешил Шуре исполнять на концертах свою песню «Струны»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский эстрадный певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) в интервью РИА Новости рассказал о положительном ответе певца Филиппа Киркорова на одну его просьбу после шоу «Суперстар. Битва сезонов».

Шура спел на шоу песню Киркорова «Струны» и сильно полюбил эту композицию, несмотря на то, что ее исполнение далось ему сложнее всего.

«Киркоров у меня потом уточнил, сам ли я выбрал эту композицию. Да, сам. Он удивился, потому что это был саундтрек для фильма, и Филипп не поет ее на своих шоу. А я попросил разрешение исполнять ее на своих концертах. И он позволил!», — рассказал Шура.

Шура также подчеркнул, что всегда отправляет отчисления в Российское авторское общество (РАО) и авторы получают роялти.

Ранее Шура поделился мнением о современной музыкальной сцене и назвал лучших молодых артистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пособники террористов». Разведка заявила о планах ВСУ атаковать Россию с территории Латвии. Что на это ответили Рига и Киев?

    Россиянам стали реже отказывать в автокредитах

    Звезда Comedy Woman объяснила нежелание мужа-итальянца говорить по-русски

    Российский тренер по боксу превратил тренировки в жестокие пытки для детей

    В ВСУ подняли проблему прослушки украинских раций

    Финка отреагировала на пенсию россиян словами «и на это можно жить?»

    Китай нарастил покупки российской нефти

    Силовики сообщили о потере ВСУ «роты калек»

    Американские СМИ обратились к Трампу с одним призывом

    Нарколог назвала способ определить у себя алкоголизм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok