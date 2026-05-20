Россиянин за рулем грузовика задел кузовом провода и простился с жизнью

Amur Mash / Telegram
Под Хабаровском водитель грузовика задел кузовом провода, что привело к летальному исходу. Видео последствий опубликовал Telegram-канал Amur Mash.
На кадрах видно дымящуюся фуру.
Инцидент произошел на стройке в жилом квартале «Солнечный город», куда мужчина прибыл для разгрузки материалов. Он по неосторожности поднял кузов грузового автомобиля прямо под линией электропередачи. В результате мощный заряд тока ударил по авто, оно вспыхнуло. Водитель с криками выпрыгнул из кабины.
На место происшествия приехала скорая помощь, однако пострадавший не выжил. Район временно обесточили.
Ранее 16-летний ученик получил смертельный удар током во время мытья ног в школе в Малайзии.