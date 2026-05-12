19:06, 12 мая 2026Из жизни

16-летний ученик получил смертельный удар током во время мытья ног в школе

В Малайзии 16-летнего школьника убило током в комнате для омовений
Никита Савин
Фото: RuskaPixs / Shutterstock / Fotodom

В Малайзии школьник из губернаторства Саравак получил смертельный удар током во время мытья ног перед молитвой. Об этом пишет издание Mothership.

Несчастный случай произошел около восьми часов вечера 6 мая в городе Даро. В ходе следствия выяснилось, что двое юношей 15 и 16 лет получили удар током, когда мыли ноги в специальном помещении, готовясь к вечерней молитве. 15-летнего ученика увезли в больницу. Спасти его старшего подростка врачи не смогли. В комнате для омовений присутствовал еще один 15-летний школьник, он не пострадал.

Расследование сразу взяли на контроль власти губернаторства. Депутат окружного собрания Иган Ахмад Джони Завави призвал Министерство образования страны немедленно проверить все школы в Сараваке. По его словам, они давно обветшали и представляют угрозу для учеников и учителей. В частности, в некоторых учебных заведениях электропроводку не ремонтировали более 15 лет.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах более десяти школьников получили травмы и ожоги в ресторане. На столе, за которым подростки праздновали день рождения сверстника, взорвалась газовая плитка.

