Школьники взорвались на дне рождения одноклассника

На Филиппинах 11 школьников пострадали из-за взрыва газовой плитки в ресторане

На Филиппинах 11 школьников получили травмы и ожоги в ресторане. Об этом пишет издание Mothership.

Инцидент произошел 12 марта в городе Дагупан. Более десятка школьников отмечали день рождения одноклассника в ресторане. Когда они начали петь в честь приятеля, на столе взорвалась переносная газовая плитка для подогрева еды. Подростков обдало пламенем, а комната наполнилась едким дымом.

В результате 11 участников праздничного ужина оказались в больнице, восемь из них до сих пор не выписаны. Двое находятся в тяжелом состоянии и ожидают операции. При этом в полиции заявили, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Владельцы ресторана взяли на себя все расходы на лечение школьников. В заведении отметили, что все газовые приборы регулярно чистятся, и ранее подобных инцидентов не случалось. Власти расследуют причины взрыва.

