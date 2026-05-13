Сексологи рассказали о неочевидных правилах секса в машине

Сексологи Дженни Скайлер и Джиджи Энгл рассказали о неочевидных правилах секса в машине, которые помогают сделать опыт приятнее и безопаснее. Их советы приводит издание Men's Health.

Скайлер отметила, что перед сексом в машине важно заранее продумать место стоянки и позаботиться о приватности. Специалисты также рекомендуют подготовить необходимые вещи, включая воду, салфетки, лубрикант и средства защиты. При этом Энгл предупредила, что смазку и презервативы нельзя хранить в автомобиле, так как из-за перепадов температуры в салоне они быстро портятся.

Энгл подчеркнула, что комфорт во многом зависит от пространства автомобиля и выбранных позиций. По ее словам, в небольших машинах лучше отдавать предпочтение более простым и менее травмоопасным вариантам: миссионерская поза, «наездница» или поза «лотоса». Скайлер также призвала не забывать о безопасности, ставить автомобиль на ручной тормоз и избегать ситуаций, которые могут привлечь внимание прохожих.

Эксперты также добавили, что смена обстановки во время интимной близости может положительно сказаться на отношениях и помочь партнерам вернуть ощущение новизны.

