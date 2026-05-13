Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:15, 13 мая 2026Забота о себе

Сексологи рассказали о неочевидных правилах секса в машине

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shtanko Oksana / Shutterstock / Fotodom  

Сексологи Дженни Скайлер и Джиджи Энгл рассказали о неочевидных правилах секса в машине, которые помогают сделать опыт приятнее и безопаснее. Их советы приводит издание Men's Health.

Скайлер отметила, что перед сексом в машине важно заранее продумать место стоянки и позаботиться о приватности. Специалисты также рекомендуют подготовить необходимые вещи, включая воду, салфетки, лубрикант и средства защиты. При этом Энгл предупредила, что смазку и презервативы нельзя хранить в автомобиле, так как из-за перепадов температуры в салоне они быстро портятся.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Энгл подчеркнула, что комфорт во многом зависит от пространства автомобиля и выбранных позиций. По ее словам, в небольших машинах лучше отдавать предпочтение более простым и менее травмоопасным вариантам: миссионерская поза, «наездница» или поза «лотоса». Скайлер также призвала не забывать о безопасности, ставить автомобиль на ручной тормоз и избегать ситуаций, которые могут привлечь внимание прохожих.

Эксперты также добавили, что смена обстановки во время интимной близости может положительно сказаться на отношениях и помочь партнерам вернуть ощущение новизны.

Ранее сексолог Полина Ред объяснила, чем отличаются мужской и женский оргазмы. По ее словам, у женщин удовольствие длится дольше и им не нужно время для восстановления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Злой и добрый полицейский». В Германии назвали представителей ЕС на переговорах с Россией. Смогут ли они договориться с Москвой?

    Россиянам назвали регионы с повышенным риском заражения энцефалитом

    Растерзанный медведем диакон успел оставить трогательное сообщение отцу

    Сексологи рассказали о неочевидных правилах секса в машине

    Раскрыты подробности об уникальном оружии России

    Турка затравили за сходство с Эпштейном

    Tenet намекнул на скорый старт продаж нового автомобиля для россиян

    Марко Рубио полетел в Пекин в образе похищенного Мадуро

    На Украине допустили заговор против Зеленского

    Смартфоны Samsung взломали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok