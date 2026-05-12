Сексолог объяснила разницу между мужским и женским оргазмом

Сексолог Полина Ред объяснила, чем различаются мужской и женский оргазмы. Эту тему она подняла в своем Telegram-канале.

Во-первых, по словам Ред, мужской оргазм длится от трех до 10 секунд, а женский — от 10 до 20 секунд. Еще одно отличие заключается в том, что мужчинам после эякуляции необходим период восстановления, во время которого повторный оргазм невозможен. У женщин тем временем необходимость немного отдохнуть после оргазма отсутствует, поэтому они почти сразу могут вернуться в фазу возбуждения.

При этом у представителей обоих полов на пике удовольствия тело расслабляется, а также возникают ритмичные сокращения мышц тазового дна, происходит активация некоторых частей головного мозга и мощный выброс гормонов, написала специалистка.

Что касается гормонов, и у мужчин, и у женщин во время оргазма резко повышаются уровни окситоцина, дофамина и эндорфинов в крови. При этом у мужчин дополнительно происходит резкий скачок пролактина, который связан со спадом возбуждения и возникновением чувства нежности, добавила Ред.

