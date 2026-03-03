Реклама

Забота о себе
07:00, 3 марта 2026

Мужчинам раскрыли способ мастурбировать без вреда для сексуальной жизни

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lopolo / Shutterstock / Fotodom

Мастурбация не всегда разрушительна для отношений, уверен сексолог и семейный психотерапевт из Нью-Йорка (США) Джон Презант. Способ заниматься самоудовлетворением без вреда для сексуальной жизни он раскрыл в беседе с Men's Health.

Очень частой ошибкой при мастурбации сексолог назвал слишком сильное сжатие пениса и максимально быстрые движения. В результате при обычном сексе достичь оргазма становится труднее, так как воспроизвести такое же давление и ритм невозможно.

Чтобы избежать этой проблемы, Презант посоветовал во время мастурбации чередовать более легкое и более сильное давление, менять длину движений и варьировать темп, а не придерживаться постоянной высокой интенсивности.

Еще одну тактику самоудовлетворения сексолог считает даже полезной для интимной жизни. Он посоветовал попробовать «эджинг», который подразумевает постепенное доведение себя до пика возбуждения с последующим снижением стимуляции. «Доведите себя до грани оргазма, затем остановитесь, дайте возбуждению снизиться и снова нарастите его», — объяснил Презант. По его словам, такой подход помогает лучше понять собственную «дугу возбуждения», усиливает ощущения при финальной разрядке. Кроме того, эта практика полезна для мужчин, работающих над проблемой преждевременной эякуляции.

Ранее сексолог Бен Дэвис предупредил, что проблемы с эрекцией могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Он уточнил, что эректильная дисфункция может указывать на болезни сердца.

