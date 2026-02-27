Реклама

Забота о себе
05:03, 27 февраля 2026

Мужчин предупредили об опасных причинах проблемы с эрекцией

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom  

Некоторые проблемы, проявляющиеся у мужчин в сексуальной сфере, могут свидетельствовать о серьезных сбоях в организме, предупредил британский сексолог Бен Дэвис. Об этом он рассказал изданию The Guardian.

По словам Дэвиса, у мужчин проблемы с эрекцией и снижение либидо могут быть признаками сердечно-сосудистых, гормональных или психических проблем. «Постепенно прогрессирующие нарушения эрекции являются достоверными предвестниками будущих сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку мелкие артерии полового члена поражаются сосудистыми заболеваниями раньше, чем коронарные артерии», — объяснил он.

Сексолог добавил, что, по мнению многих людей, ослабевание эрекции и снижение либидо — это естественные процессы, которые и должны происходить с возрастом. Однако Дэвис заверил, что эти изменения обязательно нужно обсуждать с врачом, если они произошли.

Ранее эксперт по вопросам сексуального здоровья Карин О’Салливан предупредила, что эротические игры с едой могут приводить к серьезным проблемам со здоровьем. В частности, по ее словам, попадание пищевых продуктов во влагалище грозит инфекциями.

