05:10, 20 мая 2026Интернет и СМИ

Strategic Culture: Визит Путина в Китай загнал Европу в изоляцию
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Политический обозреватель Лоренцо Пачини на портале Strategic Culture заявил, что поездка президента России Владимира Путина в Китай привела к изоляции Европы.

По его мнению, в условиях глобальной перестройки Европа оказалась в исключительно уязвимом положении, страдая от хронического стратегического дефицита.

Пачини считает, что Россия, Китай и США сейчас способны сформировать новый мировой порядок, в котором Брюссель окажется в подчиненной позиции, а не в роли лидера.

«Встреча политических лидеров США, Китая и России в Пекине — это крайне необычное событие, скрывающее нечто гораздо большее, чем кажется на первый взгляд», — резюмирует обозреватель.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отметил, что Китай рад приезду президента России в Пекин. Он сообщил, что в ходе предстоящих переговоров стороны обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.

