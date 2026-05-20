03:55, 20 мая 2026

Украинскую компанию заподозрили в получении многомиллионной выручки в России

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский производитель сборных моделей военной техники ICM Holding мог получить миллионы рублей выручки в России за время специальной военной операции (СВО) через связанную структуру в Москве. Об этом говорится в расследовании «Известий» (IZ.RU).

Уточняется, что компания открыто поддерживает Вооруженные силы противника (ВСУ) и выпускает продукцию с украинской военной тематикой — фигурки бойцов ВСУ с FPV-дронами, модели бронетехники и наборы с символикой «Храбрая Украина». Российская компания ООО «АйСиЭм», которая создавалась при участии украинского бизнеса, заработала за время СВО более 138 миллионов рублей и заплатила свыше 9,6 млн рублей налогов в российскую казну.

С началом конфликта прямые поставки моделей с Украины прекратились, а российская структура поменяла направление, занявшись импортом продукции из Китая и Японии.

Юристы пояснили изданию, что законодательство РФ не запрещает украинцам выступать учредителями в российских компаниях. «Если эта компания не нарушает права и законные интересы граждан России и ее доходы не направлены на финансирование терроризма, поддержку ВСУ или иные цели борьбы с Российской Федерацией», — уточнили эксперты.

Ранее в МИД РФ рассказали, что с начала спецоперации в Россию переехали сотни тысяч украинцев. В 2026 году эта динамика усилилась.

