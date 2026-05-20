Военные полномочия Трампа ограничат

CNN: Сенат США одобрил законопроект об ограничении военных полномочий Трампа

Сенат Соединенных Штатов с восьмой попытки одобрил законопроект, который ограничивает военные полномочия американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Решение поддержали 50 сенаторов, 47 человек выступили против. За ограничение полномочий Трампа голосовали в основном демократы, а также четверо представителей Республиканской Партии.

Впервые этот законопроект вынесли на голосование в 2025 году, когда Вашингтон решил атаковать иранские ядерные объекты. Второй раз в Сенате подняли этот вопрос 5 марта — спустя несколько дней после начала военной операции Израиля и США против Ирана.