04:30, 20 мая 2026Мир

Военные полномочия Трампа ограничат

CNN: Сенат США одобрил законопроект об ограничении военных полномочий Трампа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Сенат Соединенных Штатов с восьмой попытки одобрил законопроект, который ограничивает военные полномочия американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Решение поддержали 50 сенаторов, 47 человек выступили против. За ограничение полномочий Трампа голосовали в основном демократы, а также четверо представителей Республиканской Партии.

Впервые этот законопроект вынесли на голосование в 2025 году, когда Вашингтон решил атаковать иранские ядерные объекты. Второй раз в Сенате подняли этот вопрос 5 марта — спустя несколько дней после начала военной операции Израиля и США против Ирана.

