Раскрыты причины популярности Японии у российских туристов

РИА Новости: Япония популярна у туристов из России из-за доступных цен

Япония превратилась из дорогих стран в доступную, что стало причиной ее популярности у российских туристов. Причины раскрыл представитель японской туристической компании Сергей Обращев в беседе с РИА Новости.

«Япония всегда считалась, да и была дорогой страной. Но из-за падения курса иены примерно на 30 процентов в последние годы она стала более доступной для российских туристов», — объяснил Обращев.

По его словам, Япония отметилась доступными ценами в ресторанах, кафе и магазинах. Из-за этого поездку в страну могут позволить себе как любители пятизвездочных отелей, так и экономные туристы, подчеркнул Обращев.

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обсудил в Японии отсутствие прямого авиасообщения между двумя странами.

