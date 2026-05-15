Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:34, 15 мая 2026Путешествия

Россия и Япония обсудили прямое авиасообщение

Спецпредставитель президента Швыдкой обсудил в Японии отсутствие прямых рейсов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обсудил в Японии отсутствие прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

Швыдкому объяснили, что, согласно рекомендациям ИКАО (Международная организация гражданской авиации), при выполнении рейсов через воздушное пространство РФ авиакомпании вынуждены платить большие страховые выплаты. «Но это, на самом деле, я думаю, не так, потому что китайские компании летают, и у них не менее жесткие правила, и они тоже соблюдают международный регламент в этой сфере. Но это тема, которая многое бы решила», — добавил он.

Ранее сообщалось, что поездки в Японию подорожают для россиян из-за повышения топливных сборов местных авиакомпаний с июня. По прогнозам, цены на билеты могут вырасти вдвое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Страшное горе». Украина нанесла смертельный удар по одному из древнейших городов России. Что известно о последствиях атаки?

    Трамп оценил внешность и характер Си Цзиньпина

    Российская аспирантка накачала пациента кардиоцентра аналогом виагры и увела его из семьи

    Раскрыто состояние пострадавших при масштабной атаке ВСУ на столицу российского региона

    Следователи назвали число уголовных дел против украинских военных

    Россия и Япония обсудили прямое авиасообщение

    Онколог призвал отказаться от трех разрушительных утренних привычек

    Племянника актрисы Варнавы наказали из-за 87-летней женщины

    Россиянин в социальных сетях развращал малолетних девочек

    Цена золота опустилась ниже 4600 долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok