Россия и Япония обсудили прямое авиасообщение

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обсудил в Японии отсутствие прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

Швыдкому объяснили, что, согласно рекомендациям ИКАО (Международная организация гражданской авиации), при выполнении рейсов через воздушное пространство РФ авиакомпании вынуждены платить большие страховые выплаты. «Но это, на самом деле, я думаю, не так, потому что китайские компании летают, и у них не менее жесткие правила, и они тоже соблюдают международный регламент в этой сфере. Но это тема, которая многое бы решила», — добавил он.

Ранее сообщалось, что поездки в Японию подорожают для россиян из-за повышения топливных сборов местных авиакомпаний с июня. По прогнозам, цены на билеты могут вырасти вдвое.

