Путин: Россия полностью взяла под контроль Луганскую народную республику

Российские войска полностью взяли под контроль Луганскую Народную Республику (ЛНР). Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«В настоящий момент (...) Россия полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику, 100 процентов, и поставила под свой контроль свыше 85 процентов территории Донецкой Народной Республики», — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что российские войска наступают по всем направлениям.

1 апреля 2026 года в Минобороны России сообщили о полном взятии под контроль ЛНР, добавив, что его завершили подразделения группировки войск «Запад». Депутат Госдумы Андрей Колесник тогда рассказал, что дальше в ЛНР будут проводиться восстановительные работы. По его словам, все нужно сделать быстро и качественно, чтобы люди могли вернуться туда, где жили.