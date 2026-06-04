В российский зоопарк поселили находящуюся на грани исчезновения птицу

В зоопарк Челябинска поселили японского журавля, который находится на грани исчезновения

В зоопарк Челябинска поселили японского журавля, который находится на грани исчезновения. Об этом пишет MK.RU.

Редкую птицу привели из Липецкого зоопарка. Самцу по кличке Юто всего один год. Его тело покрыто белыми, рыжими и серыми перьями.

Отмечается, что по этому окрасу можно определить молодую особь. У взрослых птиц доминирует ярко-белый цвет, но при этом шея и концы крыльев окрашены в черный. Кроме того, у них на голове находится небольшая красная шапочка.

Японский журавль занесен в Красную книгу России. Данные птицы находятся под угрозой исчезновения из-за охоты и уничтожения естественных мест обитания. В настоящее время их численность составляет примерно 1700-2500 особей.

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