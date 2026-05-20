Поставки товаров популярного западного бренда в Россию оказались под угрозой

«Известия»: Поставки Adidas в Россию оказались под угрозой из-за войны в Иране

Мультибрендовый ритейлер «Стокманн» столкнулся с невозможностью ввоза продукции немецкого бренда Adidas в Россию транзитом через Объединенные Арабские Эмираты. Об этом говорится в отчетности компании, с которой ознакомились «Известия».

Причина — военные действия в Иране и обострение ситуации на Ближнем Востоке, из-за которых доставка груза в ОАЭ и его дальнейшая отправка в РФ стали невозможны.

На начало апреля остаток товаров на складе в ОАЭ оставался незначительным, сложности сохраняются в связи с закрытием Ормузского пролива, подтвердил источник издания, близкий к ритейлеру. В самой компании на запрос не ответили.

Ранее сообщалось, что акции компании Adidas упали сразу на семь процентов после того, как был опубликован прогноз прибыли этого спортивного гиганта на 2026 год.