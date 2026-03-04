Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:19, 4 марта 2026Экономика

Покинувший Россию спортивный гигант столкнулся с падением акций

Reuters: Акции компании Adidas упали на семь процентов из-за прогнозов о прибыли
Кирилл Луцюк

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Акции компании Adidas упали сразу на семь процентов после того, как был опубликован прогноз прибыли этого спортивного гиганта на 2026 год. Об этом сообщило Reuters.

Представленные цифры не оправдали ожиданий рынка. Оказалось, что в 2026 году компания получит прибыль в 2,3 миллиарда евро, что подразумевает рентабельность в 8,5-8,8 процента. Это ниже целевого показателя в 10 процентов.

Ухудшившиеся прогнозы связаны как с американскими пошлинами на импорт, так и с ослаблением доллара. Два этих фактора снизят прибыль Adidas на 400 миллионов евро. Впрочем, компания надеется, что в 2027 и 2028 годах она добьется серьезного роста продаж.

В 2025 году Adidas уже сталкивалась с резким обрушением акций. В июле они подешевели сразу на девять процентов на фоне опасений, что пошлины США ударят по выручке компании. К тому моменту за 12 месяцев акции спортивного гиганта упали на 23 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Били в одно место». Российский газовоз уничтожен украинскими дронами в Средиземном море. Что известно об атаке и судьбе моряков

    В Госдуме подтвердили блокировку аккаунтов в iPhone у части депутатов

    Синоптик спрогнозировал ослабление снегопада в Москве

    Создатель ЕГЭ подвел итоги 25 лет существования экзамена

    Бойцы СВО порассуждали о превращении народа в биомассу и призвали равняться на одну страну

    Названо число отправившихся на СВО фигурантов уголовных дел

    Одному из российских рынков предсказали рост до полутриллиона рублей

    Захарова поинтересовалась возможностью посмотреть «Терминатора» в Молдавии

    Марк Эйдельштейн привлек внимание иностранных журналистов на модном показе

    НАСА откроет стартовое окно Artemis II в апреле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok