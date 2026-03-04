Покинувший Россию спортивный гигант столкнулся с падением акций

Reuters: Акции компании Adidas упали на семь процентов из-за прогнозов о прибыли

Акции компании Adidas упали сразу на семь процентов после того, как был опубликован прогноз прибыли этого спортивного гиганта на 2026 год. Об этом сообщило Reuters.

Представленные цифры не оправдали ожиданий рынка. Оказалось, что в 2026 году компания получит прибыль в 2,3 миллиарда евро, что подразумевает рентабельность в 8,5-8,8 процента. Это ниже целевого показателя в 10 процентов.

Ухудшившиеся прогнозы связаны как с американскими пошлинами на импорт, так и с ослаблением доллара. Два этих фактора снизят прибыль Adidas на 400 миллионов евро. Впрочем, компания надеется, что в 2027 и 2028 годах она добьется серьезного роста продаж.

В 2025 году Adidas уже сталкивалась с резким обрушением акций. В июле они подешевели сразу на девять процентов на фоне опасений, что пошлины США ударят по выручке компании. К тому моменту за 12 месяцев акции спортивного гиганта упали на 23 процента.