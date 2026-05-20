Названы подходящие для проведения трибунала над киевским режимом места

03:31, 20 мая 2026

Картаполов: Трибунал над киевским режимом стоит провести в Москве или Киеве
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») в интервью ТАСС назвал наиболее подходящие места для проведения трибунала над киевским режимом и президентом Украины Владимиром Зеленским по окончании специальной военной операции (СВО).

«На мой взгляд, все-таки наиболее предпочтительные места для проведения трибунала — это Москва и Киев. Для того, чтобы можно было заглянуть в стеклянные глазенки [Зеленского] и показать их всем», — заявил Картаполов.

Картаполов также добавил, что украинцы должны будут прийти и послушать, за кого они когда-то голосовали и во что он их превратил.

По словам депутата, Организация Объединенных Наций (ООН) же в данный момент не выполняет предназначенную ей роль, и пока не готова для проведения подобных мероприятий на своей площадке.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил о том, что у украинцев нет никакой мотивации воевать за Киев.

