Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:02, 20 мая 2026Из жизни

Уличные бандиты расправились с 13-летним футбольным вундеркиндом

В Колумбии бандиты убили 13-летнего футбольного вундеркинда Мендеса
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Колумбии уличные бандиты расправились с 13-летним футболистом, который зашел не в тот район. Об этом сообщает Need To Know.

Нападение на Кристиана Фабиана Рондона Мендеса произошло вечером 16 мая в городе Пьедекуэста. Двое преступников подошли к школьнику, который только что закончил тренировку, и ударили его ножом в грудь. Перед этим они заявили, что Мендес не из этого района. Бандиты скрылись на мотоцикле. Очевидцы вызвали скорую. Мальчика доставили в больницу, но спасти не смогли.

Мендес выступал за молодежный состав местного клуба «Спортинг» и считался футбольным вундеркиндом. Мать мальчика рассказала, что вся его жизнь была связана с футболом. Мендес мечтал выступать за клуб «Америка» из города Кали, который 15 раз становился чемпионом страны.

Материалы по теме:
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022

За информацию о преступниках, напавших на юного футболиста, власти назначили награду в 15 миллионов колумбийских песо (285 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Эквадоре неизвестные ворвались на поле во время любительского футбольного матча и расправились с арбитром. Задержать бандитов по горячим следам не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пособники террористов». Разведка заявила о планах ВСУ атаковать Россию с территории Латвии. Что на это ответили Рига и Киев?

    Россиянка описала Армению словами «чужие дети здесь немного общие»

    Поставки товаров популярного западного бренда в Россию оказались под угрозой

    Уличные бандиты расправились с 13-летним футбольным вундеркиндом

    Россиянам посоветовала несколько рабочих способов уснуть после пробуждения среди ночи

    Звезда «Уральских пельменей» пожаловалась на невозможность встать из-за боли в спине

    Вирусолог высказался о ввозе Эболы в Россию

    Кандидатуру Стубба на роль переговорщика с Россией раскритиковали

    Россия и США обсудили пилотный вариант возобновления студенческих обменов

    В МИД рассказали о новом коварном плане Запада в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok