Уличные бандиты расправились с 13-летним футбольным вундеркиндом

В Колумбии бандиты убили 13-летнего футбольного вундеркинда Мендеса

В Колумбии уличные бандиты расправились с 13-летним футболистом, который зашел не в тот район. Об этом сообщает Need To Know.

Нападение на Кристиана Фабиана Рондона Мендеса произошло вечером 16 мая в городе Пьедекуэста. Двое преступников подошли к школьнику, который только что закончил тренировку, и ударили его ножом в грудь. Перед этим они заявили, что Мендес не из этого района. Бандиты скрылись на мотоцикле. Очевидцы вызвали скорую. Мальчика доставили в больницу, но спасти не смогли.

Мендес выступал за молодежный состав местного клуба «Спортинг» и считался футбольным вундеркиндом. Мать мальчика рассказала, что вся его жизнь была связана с футболом. Мендес мечтал выступать за клуб «Америка» из города Кали, который 15 раз становился чемпионом страны.

За информацию о преступниках, напавших на юного футболиста, власти назначили награду в 15 миллионов колумбийских песо (285 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Эквадоре неизвестные ворвались на поле во время любительского футбольного матча и расправились с арбитром. Задержать бандитов по горячим следам не удалось.