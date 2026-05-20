Артемию Лебедеву отказали в шенгенской визе

Блогер Лебедев заявил, что ему отказали в шенгенской визе из-за Польши

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что ему отказали в шенгенской визе. Подробности он раскрыл в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев рассказал, что подавал документы на визу через греческое посольство и получил отказ. В причинах отказа упоминалось решение Польши не пускать блогера на территорию страны.

«Поскольку Польша является частью Шенгенской зоны, то, соответственно, всем другим странам Шенгенской зоны запрещено мне выдавать шенгенскую визу по просьбе поляков. Бобр курва, ***», — объяснил блогер.

Ранее Лебедев рассказал о жестком досмотре, который он проходил в Египте. По словам блогера, египетские таможенники копаются в ручной клади путешественников и, если им окажут сопротивление, могут отправить туриста на дополнительный досмотр.