Лебедев сравнил унижения на досмотре в одной стране с «худшими временами Советского Союза»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что в одной стране туристы проходят очень жесткий досмотр. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он уточнил, что речь идет о Египте.

Лебедев назвал досмотр перед вылетом из Египта «унизительным шмоном», а египетских таможенников сравнил с гамадрилами. «Как в худшие времена Советского Союза. Когда ты достаешь свою ручную кладь, чувак открывает ее и руками начинает копаться в твоих вещах», — пожаловался дизайнер.

При этом блогер посоветовал не конфликтовать с сотрудниками таможенной службы, так как они могут отправить туриста на дополнительный досмотр багажа. «Поэтому приходится терпеть такое унижение», — констатировал блогер.

Ранее Лебедев рассказал о трехчасовом допросе в Ираке. Он вспомнил, что по неосторожности сделал фотографию местности, где было запрещено снимать.