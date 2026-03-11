Артемий Лебедев рассказал о трехчасовом допросе в Ираке

Блогер Артемий Лебедев заявил, что его три часа допрашивали в Ираке

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как его три часа допрашивали в Иране, когда он путешествовал в этой стране. Подробности он раскрыл в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам Лебедева, во многих странах, где идут или шли боевые действия, есть жесткая военная цензура. Он уточнил, что туристов, снимающих в местах, где это делать запрещено, в этих государствах могут оштрафовать или посадить в тюрьму.

«Я в своей жизни тоже несколько раз имел неосторожность оказаться там, где не надо. В Ираке что-то снял, какой-то баннер. Оказалось, что рядом там военная база. Соответственно, три часа меня допрашивали», — вспомнил блогер.

Похожая ситуация произошла с Лебедевым и в африканской стране Джибути. Дизайнер вспомнил, что сотрудники местных спецслужб допрашивали его восемь часов и «светили в лицо фонарем».

