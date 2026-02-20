Реклама

18:17, 20 февраля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев раскрыл разницу между женщинами в России и Европе

Блогер Лебедев: В России на улице не встретишь седых женщин, а в Европе их полно
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл разницу между женщинами в России и Европе. О детали, на которую он обратил внимание, блогер рассказал в шоу «Самый хороший подкаст», выпуск доступен во «ВКонтакте».

«Сейчас встретить в России на улице седую женщину невозможно. А в Европу приезжаешь, там полно», — заявил Лебедев.

Соведущая блогера, актриса Дарья Блохина добавила, что европейские женщины иначе относятся к своей внешности. «У меня друг в Голландию переехал. (...) Он говорил, женщины там вообще за собой не ухаживают, но потом ты перестраиваешься и понимаешь, что с ними классно разговаривать, они классные люди», — отметила актриса.

Ранее Лебедев ответил зрителю, который назвал его продажной тварью. Блогер поблагодарил критика и заявил, что ему приятны эти слова.

Перед этим Лебедев также высказался об эмиграции. Дизайнер назвал Россию лучшим местом для жизни.

