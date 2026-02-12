Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

17:29, 12 февраля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев одной фразой ответил назвавшему его «продажной тварью» зрителю

Блогер Лебедев поблагодарил зрителя, назвавшего его «продажной тварью»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил зрителю, который назвал его продажной тварью. На сообщение с критикой Лебедев отреагировал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер зачитал обращение зрителя, в котором тот назвал дизайнера продажной тварью и заявил, что он «продался России». «Большое спасибо за такие приятные слова», — такой фразой поблагодарил блогер критически настроенного зрителя.

Ранее Лебедев назвал одну категорию людей «жалкими чмошниками». По его мнению, так можно называть тех, кто не оплачивает проезд в общественном транспорте.

Перед этим дизайнер заявил, что считает некоторых людей дураками. Он объяснил, что имеет в виду тех, кто обижается на шутки.

