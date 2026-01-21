Реклама

15:41, 21 января 2026

Артемий Лебедев назвал дураками одну категорию людей

Блогер Лебедев назвал дураками людей, которые обижаются на шутки
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал дураками одну категорию людей. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он уточнил, что речь идет о тех, кто не понимает шуток.

Лебедев комментировал новость о том, что одного из ведущих программы «Вечерний Ургант», юмориста Александра Гудкова, оштрафовали за клип «Я узкий», являющийся пародией на композицию певца SHAMAN «Я русский». По мнению блогера, не стоило обращать внимание на сделанное Гудковым.

«Но вот некоторым патриотам на месте не сидится, нужно было обязательно показать, что они самые патриотичные патриоты. Обижаются на шутки только дураки», — констатировал дизайнер.

О том, что Гудкова оштрафовали за пародийный клип, стало известно 13 января. Красногорский городской суд Московской области постановил, что на записи были представлены действия, унижающие достоинство группы лиц по признакам происхождения. С комика взыскали 11 тысяч рублей.

