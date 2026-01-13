Реклама

Звезду «Вечернего Урганта» оштрафовали за возбуждение ненависти

Комика Гудкова оштрафовали за возбуждение ненависти из-за клипа «Я узкий»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российского комика, бывшего соведущего в программе «Вечерний Ургант» Александра Гудкова оштрафовали на 11 тысяч рублей. Об этом сообщает АГН «Москва».

Причиной послужил выложенный Гудковым клип под названием «Я узкий» — пародия на трек «Я русский» певца SHAMAN. Как пояснили в Красногорском городском суде Московской области, исследование показало, что в видеозаписи присутствовали публичные действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения.

Звезду «Вечернего Урганта» признали виновным по статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Ранее сообщалось, что Гудков повысил стоимость выступлений. Уточнялось, что гонорар юмориста за корпоратив составляет 3,4 миллиона рублей.

Гудков в конце 2022 года покинул Россию. Утверждалось, что он уехал в Турцию, а позже — в Узбекистан. В январе 2024 года стало известно, что комик вернулся в Россию. При этом юмориста неоднократно призывали включить в реестр иноагентов.

