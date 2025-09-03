Вернувшийся в Россию звезда «Вечернего Урганта» повысил гонорар за выступления

«Абзац»: Комик Гудков повысил гонорар за выступления до 3,4 миллиона рублей

Известный актер и комик, звезда шоу «Вечерний Ургант» Александр Гудков, вернувшийся в Россию, повысил гонорар за выступления. Об этом пишет издание «Абзац».

Сообщается, что комик недавно возобновил работу на корпоративах. Гонорар Гудкова составляет 3,4 миллиона рублей. В райдер звезды «Вечернего Урганта» входят вино и шампанское. При этом на столе в гримерке не должно быть никакой колбасы.

В прошлом, по данным издания, выступление Гудкова стоило 2,5 миллиона рублей.

Гудков покинул Россию в конце 2022 года. Утверждалось, что он уехал в Турцию, а позже — в Узбекистан. В январе 2024 года стало известно, что комик вернулся в Россию.