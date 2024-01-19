Вернувшегося в Россию комика Гудкова попросили признать иноагентом

Организация «Молодой десант» попросила Минюст признать комика Гудкова иноагентом

Общественники из организации «Молодой десант» попросили признать иноагентом комика Александра Гудкова, ранее вернувшегося в Россию. Об этом стало известно Mash.

По данным издания, представители организации обнаружили, что Гудков неоднократно критически высказывался о специальной военной операции на Украине. Кроме того, отмечается, что юморист участвовал в сборе средств для украинских беженцев и призывал к помощи украинцам, оставшимся дома.

Организация направила обращение с просьбой проверить Гудкова в Минюст и Следственный комитет России. «[Обращение] приняли и в ближайшее время должны будут начать проверку», — уточняется в публикации.

О возвращении Гудкова в Россию стало известно в четверг, 18 января. Его заметили в аэропорту Шереметьево в Москве.

Ранее Гудкова уже призывали признать иноагентом. В августе руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился с такой просьбой к генпрокурору РФ.

Комик покинул Россию в конце 2022 года. Сообщалось, что Гудков переехал в Турцию, а позднее — в Узбекистан.