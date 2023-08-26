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11:20, 26 августа 2023Интернет и СМИ

Популярного шоумена из «Вечернего Урганта» потребовали признать иноагентом

Глава ФПБК Бородин потребовал признать шоумена Гудкова иноагентом

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал признать иноагентом и проверить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) популярного шоумена, участника команды проекта «Вечерний Ургант» Александра Гудкова. Об этом стало известно SHOT.

Уточняется, что с такой просьбой Бородин обратился к генпрокурору РФ. По информации издания, глава ФПБК заявил, что комик продолжает получать доход благодаря корпоративам в России, хотя ранее негативно высказывался о спецоперации на Украине. «В том числе Гудков говорил, что ему стыдно, что он родился 24 февраля, а чуть позже спародировал [певца] SHAMAN с песней "Я русский", заменив фразу на "Я узкий"», — говорится в материале.

Бородин также отметил, что в июле 2023 года шоумен выступил на концерте в Латвии, где собирались пожертвования для ВСУ.

Ранее сообщалось, что глава ФПБК обратился к губернатору Подмосковья с требованием об отмене концерта певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек). Бородин предположил, что полученные с концерта средства могут пойти на поддержку ВСУ.

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    Маргарита Щигарева
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