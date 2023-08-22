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16:19, 22 августа 2023Культура

Концерт Ани Лорак в Москве потребовали отменить из-за подозрений в поддержке ВСУ

Концерт Ани Лорак в Москве потребовали отменить из-за подозрений в поддержке ВСУ

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Юбилейный концерт певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) в России потребовали отменить из-за подозрений в поддержке ею Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Соответствующее обращение к губернатору Подмосковья написал глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он заявил, что «нет никаких гарантий, что доходы от концертов Ани Лорак не пойдут на поддержку тех, кто воюет против россиян». Известно, что выступление планируется провести 27 сентября на площадке Crocus City Hall в подмосковном Красногорске. Там подчеркнули, что пока никаких изменений в расписании концертов нет, но не исключили, что они появятся ближе к дате мероприятия.

Ранее концерт Ани Лорак отменили в Турции по решению украинского сообщества и совета директоров гостиничного холдинга, которому принадлежит концертный зал, где должна была выступить исполнительница. В связи с ситуацией консул Украины в Анталье Александр Воронин заявил, что в случае, если бы выступление Лорак состоялось, появилась бы вероятность «репутационных последствий с учетом социального резонанса украинской общины».

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    Сергей Равин
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