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15:43, 25 июля 2023Культура

Концерт Ани Лорак отменили в Турции по решению украинского сообщества

Концерт певицы Ани Лорак отменили в Турции по решению украинского сообщества
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Ани Лорак

Ани Лорак. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсант

Концерт певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) отменили в Турции по решению украинского сообщества и совета директоров гостиничного холдинга, которому принадлежит концертный зал, где должна была выступить исполнительница. Об этом сообщил консул Украины в Анталье Александр Воронин в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Консул добавил, что на решение повлияла «роль личности артиста» в ситуации со специальной военной операцией (СВО) на Украине. Он также заявил о том, что в случае, если бы выступление Лорак состоялось, появилась бы вероятность «репутационных последствий с учетом социального резонанса украинской общины».

Воронин отметил, что билеты на несостоявшийся концерт можно будет вернуть в местах их приобретения.

Ранее украинский певец Monatik (полное имя — Дмитрий Монатик) назвал свою коллегу Ани Лорак предательницей из-за того, что она никак не отреагировала на СВО.

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    Анастасия Астахова
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