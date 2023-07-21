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19:03, 21 июля 2023Культура

Monatik назвал Ани Лорак предательницей из-за молчания по поводу СВО

Певец Monatik назвал Ани Лорак предательницей из-за молчания по поводу СВО

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

Украинский певец Monatik (полное имя — Дмитрий Монатик) назвал свою коллегу, исполнительницу Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) предательницей из-за того, что она никак не отреагировала на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом сообщает News.ru.

Музыкант отметил, что верит в доброту своей коллеги, однако, по его мнению, украинцы вряд ли забудут молчание певицы.

«Она молчунья. Я не знаю — предательница? Наверное, это предательство. Промолчать, никак не среагировать, вилять. Это же не лес, чтобы заблудиться, тут не потеряешься — все открыто», — заявил Monatik.

Певец добавил, что работающие в России украинские артисты не смогут вернуться на родину, а также коснулся темы того, что исполнительницу Светлану Лободу до сих пор не приняли в родной стране.

По мнению музыканта, все дело в том, что ранее Лобода принимала решения, которые сейчас сказываются на ее имидже, поэтому вопрос о том, примут ли ее соотечественники, остается открытым.

«Но она хочет реабилитироваться, она бросила все. А уж простит ли ее народ, не мне решать», — резюмировал Monatik.

Ранее певица Лайма Вайкуле раскритиковала вокальные данные певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, фразой «орет себе — и все».

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    Анастасия Астахова
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